Military Media Center: На війну проти України росія кинула 369 тисяч людей

На війну проти України росія кинула близько 369 тисяч людей особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

Про це 26 квітня повідомив медійний майданчик при Міноборони Military Media Center.

Загалом проти українських військ росія використовує до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.