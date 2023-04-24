У Севастополі вночі пролунали вибухи. Окупанти кажуть, що флот відбив атаку надводних дронів

Уночі 24 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Це сталося о 03:31 та 03:44, після чого було чутно черги з великокаліберної установки в бік моря.

Про це повідомляють кореспонденти проєкту «Радіо Свобода» «Крим.Реалії».

За їхніми словами, вибухи чули з району розташування військових частин, неподалік Нахімовського училища та Стрілецької бухти.

OSINT-спільнота повідомляє про успішну атаку дрона на базу 68 бригади кораблів Чорноморського флоту.

Уранці в соцмережах зʼявилося відео потужного вибуху в акваторії, зняте з доволі близької відстані.

Незаконний «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що Чорноморський флот рф відбив атаку надводних безпілотників.

«Один надводний дрон знищили сили ППДЗ [протипідводно-диверсійного забезпечення], другий вибухнув сам. Усе сталося на зовнішньому рейді, жодних обʼєктів не пошкоджено», — заявив він.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, коментуючи в ефірі телемарафону повідомлення російських окупантів, заявив, що подібні цілі важко збивати.

«Звичайні безпілотники, що рухаються по водній поверхні, — це досить непроста мета, яку важко вразити. Тому засоби сучасного ведення бою з використанням БпЛА різних типів будуть нарощуватися», — додав Ігнат.

Починаючи із серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО».