Шмигаль: Системи ППО Skynex уже заступили на бойове чергування в Україні

Cистеми ППО Skynex уже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує росія.

Наприкінці лютого гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер казав, що Німеччина планує до кінця року передати Україні дві системи Skynex. Ось як вони працюють:

«Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Розглядаємо також можливість спільного виробництва компонентів цих систем», — зазначив премʼєр.

Він додав, що Україна працює над тим, аби мати більше таких систем ППО.