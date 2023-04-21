У Польщі планують створити центр обслуговування Leopard 2, які отримала Україна. Це погодили на «Рамштайні»

За результатами засідання у форматі «Рамштайн» міністри оборони країн з «танкової коаліції» підписали протокол про наміри створити Центр технічного обслуговування танків Leopard 2, які отримала Україна.
Про це написав глава Міноборони Олексій Резніков.
Міністр оборони України подякував німецькому та польському колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за підтримку.
- Попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася 15 березня 2023 року по відеозвʼязку. На засіданні обговорювали боєприпаси для українських воїнів, артилерію, танки та захист українського неба.
- На засіданні «Рамштайну» 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що вісім країн постачатимуть Україні танки Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. США, Чехія та Нідерланди разом нададуть понад 90 танків Т-72, а Велика Британія — танки Challenger 2.
- Формат «Рамштайн» зʼявився навесні 2022 року — 26 квітня на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні. Резніков після цієї зустрічі заявив, що відбулися «тектонічні зміни» у філософії партнерів щодо передачі зброї Україні . Зустрічі консультативної групи вирішили проводити щомісяця.