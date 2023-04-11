Одинадцята зустріч у форматі «Рамштайн» пройде 21 квітня. Засідання буде очним

Наступне, 11-те засідання контактної групи з питань оборони України очно проведуть на військово-повітряній базі «Рамштайн» у Німеччині. Зустріч пройде 21 квітня.
«Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити зустріч Контактної групи, яка відбудеться 21 квітня 2023 року», — йдеться у повідомленні Військово-повітряних сил США в Європі, яке цитує «Радіо Свобода».
Попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася 15 березня 2023 року по відеозвʼязку. На засіданні обговорювали боєприпаси для українських воїнів, артилерію, танки та захист українського неба.
- Формат «Рамштайн» зʼявився навесні 2022 року — 26 квітня на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні. Резніков після цієї зустрічі заявив, що відбулися «тектонічні зміни» у філософії партнерів щодо передання Україні зброї. Зустрічі консультативної групи вирішили проводити щомісяця.