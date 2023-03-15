Міністр оборони США: Девʼять країн погодилися передати Україні понад 150 танків Leopard

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що танкова коаліція для допомоги Україні зросла до девʼяти країн. Вони планують передати 150 танків Leopard.
Про це він заявив перед зустріччю у форматі «Рамштайн», яка триває 15 березня в онлайн-форматі.
«Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Девʼять країн зараз зобовʼязалися надати понад 150 танків Leopard», — заявив Остін.
Водночас він не назвав ці країни.
За його словами, загалом країни-партнери за останні три місяці продемонстрували чудове лідерство для допомоги та забезпечення восьми українських бригад танками та іншою бронетехнікою.
«Нам також необхідно знайти способи передати в дар Україні нові боєприпаси та системи ППО. Щоб збільшити виробництво боєприпасів, члени цієї Контактної групи збираються для розробки інноваційних рішень проблем промислового виробництва. І я впевнений, що ми продовжимо робити все можливе, щоб задовольнити потреби України цієї весни і надалі», — зазначив Остін.
- На засіданні «Рамштайну» 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що вісім країн постачатимуть Україні танки Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. США, Чехія та Нідерланди разом нададуть понад 90 танків Т-72, а Велика Британія — танки Challenger 2.
- У лютому в Німеччині почалися навчання українців на танках Leopard 2. Речниця Міністерства оборони ФРН заявила, що до кінця першого кварталу вони мають завершитися — синхронно з передачею 14 танків Leopard 2А6.