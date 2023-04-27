В Україні розробляють безпілотні підводні торпеди. Виробник обіцяє дальність ходу до 2 тисячі кілометрів і до 5 тонн вибухівки

В Україні розробляють безпілотні підводні торпеди. Вони матимуть кілька версій та зможуть нести до 5 тонн вибухівки.

Про це пише «Мілітарний».

Один із прототипів презентували на виставці BRAVE1. Торпеди матимуть назву Toloka, скорочено — TLK. Дальність ходу такого безпілотника має становити дві тисячі кілометрів.

Виробник зазначає, що торпеди можуть перебувати в режимі очікування до 3 місяців. Якщо її глушитимуть, то вона автоматично ідентифікуватиме зону глушіння.

Також торпеда автоматично скануватиме область щодо підводних мін і зможе наводитися за допомогою GPS.

У розробці наразі є три версії: TLK 150, TLK 400 та TLK 1000. Вони матимуть різну довжину, запас ходу та вагу вибухівки — від 20—50 кілограмів до 5 тонн.

Український мілітарний портал

Підводна безпілотна торпеда стане більш ефективною за надводні безпілотники, оскільки її буде складно виявити візуально та знищити різними типами стрілецької зброї.