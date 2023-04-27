Генсек НАТО: Україна отримала 1 550 бронемашин і 230 танків у рамках «Рамштайну»

Україна отримала 1 550 бронемашин, 230 танків, багато боєприпасів та іншого озброєння в рамках формату «Рамштайн».

Про розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу з премʼєр-міністром Люксембургу, передає «Європейська правда».

«Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, уже доставлені», — сказав він.

Наразі понад 9 українських нових бронетанкових бригад пройшли навчання й отримали спорядження. Це сталося завдяки роботі контактної групи в «Рамштайні».

Столтенберг впевнений, що ця військова допомога забезпечить Україні «сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій».