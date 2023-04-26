Головнокомандувач військ НАТО в Європі: Україна отримала 98% обіцяної Заходом бойової техніки

Головнокомандувач армії НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час виступу в американському Конгресі заявив, що Україна вже отримала 98% обіцяної Заходом бойової техніки.
Про це пише Yahoo News.
Він запевнив, що Збройні сили України вчасно отримають необхідну зброю для майбутнього контрнаступу проти російської армії.
«Я впевнений, що ми доставили необхідні їм матеріали, і ми також продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції», — сказав Каволі на слуханнях у комітеті Палати представників у справах збройних сил.
- 29 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ української армії почнеться в найближчі місяці, у ньому братиме участь західна техніка. У Пентагоні вважають, що Сили оборони України мають дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні цього року — Україна суттєво виснажила російські війська, а західне озброєння допоможе українській армії піти в контрнаступ.
- Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі у свою чергу зазначив, що російська армія після покращення погодних умов може піти в наступ на кількох ділянках — США посилюють безпекову допомогу Україні, щоб вона мала всі можливості для власного контрнаступу.