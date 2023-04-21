AP: США за кілька тижнів розпочнуть навчання для українських військових на танках Abrams

У найближчі тижні Сполучені Штати почнуть навчати українських військових користуватись американськими танками Abrams.

Про це пише Associated Press із посиланням на слова посадовців США.

На полігон Графенвер у Німеччині мають доставити 31 танк Abrams до кінця травня. Це будуть не ті танки, які США передадуть Україні.

Після цього розпочнуться навчання для українців, які триватимуть приблизно десять тижнів. За цей час у США оновлять 31 бойовий танк M1A1 для Сил оборони України. Американські чиновники зазначають, що Вашингтон намагається якнайшвидше відправити танки на передову.

До навчань залучать близько 250 українських військових: одних вчитимуть керувати танками, а інших — обслуговувати їх. Імовірно, після основної підготовки пройдуть навчання з ведення бою та маневрування.

Офіційно Вашингтон оголосить про навчання українців 21 квітня.