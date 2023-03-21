США прискорять поставки в Україну танків Abrams — вирішили надіслати старі моделі

Пентагон прискорює постачання танків Abrams в Україну, адже вирішив відправити вже відремонтовану стару модель M1A1. Техніка може надійти в зону бойових дій за 8—10 місяців.

Про це агентству Associated Press повідомили американські посадовці.

Спочатку очікувалось, що Україна отримає 31 новий M1A2 Abrams — на їх будівництво та відправлення міг піти рік чи два. Але офіційні особи заявили, що вирішили відправити більш стару версію M1A1, яку можна взяти зі складу армії та доставити в Україну до кінця року. Американці заявили, що українським силам буде легше навчитися використовувати та обслуговувати M1A1.

Abrams M1A1. Wikimedia

Невідомо, коли США почнуть навчати українських військових користуватись цими танками. Спочатку планувалося, що навчання військ збігатимуться з ремонтом танків.

У чому різниця між танками Abrams M1A1 та M1A2?

M1A1 США прийняли на озброєння в 1980-х. Версія А1 має застарілий захист (якщо не брати до уваги модифікації), аналогову систему звʼязку та 120-мм гармату. У версії M1A2 також 120-мм гармата, але цифрова система наведення і звʼязку, а також покращена броня. Ця версія також маневреніша за А1.