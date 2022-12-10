Україна та росія симетрично наступають на Донбасі. Хто першим досягне успіху — змусить противника відступати. Аналізуємо ситуацію на фронті на 290-й день повномасштабного вторгнення — мапи «Бабеля»

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Українська та російська армія наступають на Донбасі симетрично. Українська армія намагається тиснути на оборону росіян між містами Сватове та Кремінна на Луганщині, а окупанти постійно атакують Бахмут. На ці напрямки й Україна, і росія зараз стягнули найбільшу кількість сил. Хто перший досягне успіху, той створить для противника загрозу з флангу і змусить або перегрупувати сили, або відступити.

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. Ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по тилових обʼєктах росіян і багато іншого.

Найважливіша подія останніх 10 днів — вибухи на російських аеродромах, де базуються літаки стратегічної авіації. Саме з них росіяни обстрілюють Україну крилатими ракетами. Пʼятого грудня вибухи пролунали на аеродромах «Дягілєво» в Рязанській області та «Енгельс» у Саратовській. Наступного дня спалахнула масштабна пожежа на складі палива на аеродромі в Курській області, а у Брянській загорівся нафтовий комбінат «Слава». Причинами всіх вибухів і пожеж називають удари невідомих безпілотників. Україна офіційно не бере на себе відповідальності за це.

На супутникових знімках, які зʼявилися пізніше, можна побачити, що на аеродромах «Енгельс» і «Дягілєво» пошкоджень зазнали щонайменше по одному літаку. Зʼявлялися й фотографії з «Дягілєво», де видно пошкоджений літак Ту-22М3. Після вибухів російські війська перебазували літаки стратегічної авіації ще далі, у глиб країни.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що удари по російських аеродромах завдала Україна реактивними радянськими безпілотниками Ту-141 «Стриж». За часів СРСР це був оперативно-тактичний розвідувальний безпілотник, що міг вести розвідку на глибину до 400 кілометрів і летіти на тисячу кілометрів зі швидкістю понад 1000 км/год. Щоправда, «Стриж» великий, і це робить його доволі простою ціллю для ППО. В Україні ці безпілотники використовували як муляжі для навчань Сил ППО.

Якщо вірити джерелам західних ЗМІ, українські військові модернізували Ту-141 і перетворили його на дрон-камікадзе, аналог крилатої ракети. «Стрижі» розробили та виробляли на Харківському авіаційному заводі. Тобто Україна має власні потужності, щоб виготовляти чи модернізувати їх. Якщо в України зʼявиться така далекобійна зброя, це може серйозно вплинути на хід бойових дій, адже вона в рази збільшує радіус ураження. Росіянам доведеться відтягнути з фронту сили ППО, щоб прикрити стратегічні обʼєкти в тилу, і посилити безпеку аеродромів неподалік України.

У росіян украй мало аеродромів, що можуть обслуговувати літаки стратегічної авіації чи з яких вони можуть злетіти. Тепер росіянам буде складніше готуватися до масованих ракетних ударів по Україні та здійснювати їх.

Удар по аеродромах 5 грудня не завадив масованій ракетній атаці російських військ того ж дня. Із понад 70 випущених ракет українські Сили ППО збили 60. Ця атака нашкодила енергетиці значно менше, аніж попередні. Найбільше постраждали Одеса та область, де на кілька днів стався блекаут, а от інші регіони обійшлися без серйозних аварій. Та світло досі аварійно відключають по всій країні.

Шостого грудня росіяни знову застосували іранські дрони Shahed-136, які не помічали із середини листопада. Імовірно, російські війська отримали нову партію безпілотників чи модернізували старі для роботи в погану погоду. Українські Сили ППО збили майже всі.

Харківська область

На Харківщині ситуація майже не змінюється — росіяни й досі контролюють дуже малу територію на північному сході області, неподалік російсько-українського кордону.

Єдині зміни відбулися в районі сіл Кислівка, Ягідне та Орлянське, де бої тривають ще з жовтня. У соцмережах зʼявилося відео російських позицій, захоплених разом зі знищеними реактивними системами залпового вогню «Град». Геолокація відео встановила, що його зняли на південь від Ягідного, у напрямку на село Нова Тарасівка. Можна стверджувати, що українські війська трохи просунулися і рухаються в бік селища Нижня Дуванка на Луганщині. Це дозволить їм перерізати дорогу до міста Сватове з півночі.

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Донбас

Українські війська продовжують прощупувати російські позиції вздовж доріг Купʼянськ — Сватове та Сватове — Кремінна. На північний захід від Сватового тривають бої в районі сіл Новоселівське та Куземівка. Росіяни заявляли, що захопили Новоселівське, але потім втратили його. Вони намагаються контратакувати, проте безрезультатно. У російських Telegram-каналах теж пишуть, що війська рф відбивають атаки Сил оборони України на Куземівку. Отже, одночасно бої йдуть за обидва села, які, імовірно, переходять із рук в руки.

Наприкінці листопада Генштаб ЗСУ згадував, що росіяни обстрілюють села Площанка та Червонопопівка. Але останнім часом ледь не щодня повідомляє, що українські військові відбивають атаки окупантів у районах цих сіл. Обидва розташовані вздовж дороги Сватове — Кремінна. Вочевидь, українські військові, якщо не перерізали дорогу фізично, то підійшли до неї ледь не впритул. Росіяни більше не можуть використовувати її, щоб забезпечувати лінію фронту на рубежі Сватове — Кремінна. Їм доведеться шукати інші логістичні шляхи.

Українські війська дуже повільно, але просуваються у глиб Луганської області, щоб порушити російську логістику та спробувати оточити Кремінну і Сватове. Ситуацію ускладнюють погода та російські мобілізовані, якими окупанти масово закривають дірки саме тут.

На правому (південному) березі річки Сіверський Донець, на адмінмежі Луганщини та Донеччини, тривають бої за селище Білогорівка та село Спірне. Найімовірніше, росіяни розглядають цей напрямок як допоміжний, щоб загрожувати з флангу українським оборонцям як у районах міст Сіверськ, Бахмут і Соледар, так і в лісах на іншому березі річки біля Кремінної.

Росіяни заявили, що захопили село Яковлівка на дорозі Бахмут — Лисичанськ. Підтверджень цьому немає. Втрата Яковлівки ускладнить оборону міста Соледар, бо росіяни зможуть підійти до нього не лише з південного сходу, але й зі сходу.

Украй серйозною лишається ситуація навколо Бахмуту. Останнім часом росіяни досягли тут певних успіхів, що ускладнює оборону. Можна сказати, що саме в районі Бахмуту наразі сконцентровані найбільші сили як росіян, так й української армії. Тут бої найзапекліші, а втрати з обох боків найбільші.

Місяць тому росіян відкинули на кілька кілометрів від міста, але вони знову дещо просунулися на його східних околицях. Бої тривають уздовж вулиці Патріса Лумумби та північніше і південніше неї. Тут розташовані переважно промислові підприємства, хоча є і житлові будинки. На південний схід від Бахмуту росіяни захопили міське сміттєзвалище та намагаються атакувати з нього.

На південь від міста тривають бої за селище Опитне та село Іванград, які лишаються для українців останніми населеними пунктами перед околицями Бахмуту. Найімовірніше, окупанти все ж змогли вибити українців з Іванграда, але невідомо, чи вони закріпилися там. В Опитному тривають бої: селище переважно складається із багатоповерхівок, це створює росіянам проблеми. Із дахів багатоповерхівок відкривається кращий огляд, а самі будинки стають оборонними позиціями.

Найбільш загрозлива ситуація склалася ще південніше від Опитного. Тут росіяни прорвали українську оборону вздовж дороги Бахмут — Горлівка і швидко вийшли аж до каналу «Сіверський Донець — Донбас». Найімовірніше, вони захопили села Озарянівка, Зеленопілля, Андріївка та принаймні частину селища Курдюмівка. За Кліщіївку, яка розташована на південний захід від Бахмуту, досі тривають бої. Звідти ж росіяни намагаються підходити й до самого міста, щоб обійти Опитне з кількох боків і вийти до околиць Бахмуту.

Генштаб ЗСУ 7 грудня повідомляв, що росіяни намагалися наступати в районі села Біла Гора, яке розташоване за Кліщіївкою. Звідки саме — незрозуміло. Найімовірніше, з боку селища Курдюмівка, адже там розташовані наземні переходи через канал «Сіверський Донець — Донбас».

Українські та російські війська проводять симетричні атаки на берегах річки Сіверський Донець. Сили оборони України повільно просуваються до Сватового та Кремінної, а росіяни намагаються захопити Бахмут. Якщо українці досягнуть успіху першими, то створять загрозу з флангу російським військам у Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську і можуть змусити їх відійти. Далі вже загроза з флангу зʼявиться для російського угруповання, що наступає на Соледар і Бахмут.

Якщо росіяни захоплять Бахмут швидше, то створять загрозу з флангу оборонцям міста Сіверськ, а далі й тим українським підрозділам, які діють на іншому березі річки. Через це, імовірно, українським військам доведеться облишити спроби наступати на Сватове та Кремінну і відійти ближче до Лиману та Словʼянська.

Росіяни також намагаються наступати на західних передмістях Донецька, від Авдіївки до Марʼїнки. Найжорсткіші бої тривають у місті Мар’їнка, у районі Донецького аеропорту та селища Піски. Російські війська намагаються просуватися в Первомайському, але серйозних успіхів не мають. На північ від Донецького аеропорту росіяни, ймовірно, захопили частину села Водяне.

Окупанти постійно намагаються наступати на село Новомихайлівка, щоб перерізати дорогу між Марʼїнкою та Вугледаром. Вони більше не пробують атакувати Вугледар із півдня, а докладають основних зусиль, щоб вийти до міста з півночі.

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Запорізька область і Херсонщина

Ситуація на фронті в Запорізькій області не змінюється з весни. Та українські війська і далі методично знищують російські бази, склади з боєприпасами та паливом, а також скупчення техніки.

Дипломати активно працюють, щоб створити «зону безпеки» навколо Запорізької АЕС. За останні 10 днів ідея вийшла на офіційний рівень. Спочатку генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що сподівається укласти угоду до кінця року. Він також натякнув, що росіяни не проти вивести зі станції військових та озброєння. У росії офіційно підтвердили, що ведуть перемовини із МАГАТЕ, але заперечують, що готові віддати контроль над ЗАЕС. Джерела російського видання «Медуза» повідомили, що кремль готовий вивести війська із ЗАЕС в обмін на гарантії безперебійного транзиту російської нафти та газу через територію України.

Не змінюється фронт і в Херсонській області — на початку листопада він стабілізувався по річці Дніпро. Очевидно, жодна зі сторін не має бажання та сил форсувати її, оскільки це дуже ризикована операція. Тому, найімовірніше, лінія тут буде незмінною, аж поки українські війська не почнуть звільняти Запорізьку область.

Між Херсоном і лівим берегом Дніпра є багато островів, де розташовані житлові будинки. Місцеві мають там дачі, на які добираються звичайними човнами. Українська влада 3—5 грудня скасувала заборону перетинати Дніпро і дозволила людям, які були на дачах, переплисти до Херсону. Росіяни відкрили вогонь по одному з човнів, загинула людина. Цілком імовірно, що групи російських військ лишаються на цих островах, але тільки для диверсій або розвідки. Тримати там повноцінний контингент із важкою технікою чи артилерією неможливо і недоцільно.

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Постачання зброї

Іспанія 2 грудня передала Україні перші зенітно-ракетні комплекси HAWK. Найімовірніше, після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України країни Заходу спробують передати якомога більше HAWK. Це не сучасні системи ППО, але їх виготовляють і модернізують із 1960-х років. Отже, і систем, і ракет до них у світі дуже багато, тож можна буде швидко знаходити та передавати комплекси Україні. Для української армії важливо мати якнайбільше засобів ППО, щоб захистити всі необхідні обʼєкти.

Уряд Німеччини 7 грудня оголосив про новий пакет військової допомоги. До України продовжують надходити бронеавтомобілі Dingo і тягачі для військової техніки Oshkosh. Німеччина пообіцяла поставити новий вид західної артилерії — 18-колісні самохідні гаубиці RCH 155. Щоправда, компанія-виробник казала, що готова виготовити їх через 30 місяців після отримання замовлення, тобто не раніше 2025 року.

Завершилася епопея з німецькими ЗРК Patriot, які планували передати Польщі, а вона хотіла віддати їх Україні. Останнє слово було за німцями, і вони не підтримали ідею. Тому глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що системи розташують на польській території.

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung 7 грудня з посиланням на речницю Ради національної безпеки США написало, що Сполучені Штати заохочують федеральний уряд поставити Україні сучасні німецькі танки. Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван повідомив Німеччину, що американці не проти поставок Україні німецьких танків Leopard, якщо німці захочуть це зробити.

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