Іспанія передала Україні перший зенітно-ракетний комплекс Hawk. Про це 2 грудня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Приймав міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес в Одесі. Ми вшанували памʼять героїв, які загинули в боях за Україну і відвідали наших солдатів у шпиталі. Іспанія підтримує нас: гуманітарна допомога та допомога в галузі безпеки будуть продовжені. Більше наших солдатів тренуватимуться в Іспанії. Іспанія вже надала наші перші Hawk», — написав Резніков.

MIM-23 HAWK — це американська зенітна ракета середнього радіуса дії, яка перебувала на озброєнні Штатів з 1960 до 1994 року. Ракету кілька разів вдосконалювали, вона має осколкову боєголовку вагою 54 кілограми та напівактивне радарне наведення. Дальність польоту ракети — 20 кілометрів. Головною перевагою Hawk називають кількість — загалом було виготовлено понад 40 тисяч таких ракет.