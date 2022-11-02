Іспанія відправила Україні системи ППО Hawk

Новий пакет військової допомоги від Іспанії, куди увійшли системи протиповітряної оборони Hawk, уже їдуть до України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

«Ми довго працювали над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії. І я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність», — сказав Кулеба.

Ідеться про батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide і ракети до ЗРК, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати, снаряди до них та інше військове обладнання.

За його словами, рішення Іспанії передати Україні системи Hawk стало сигналом для інших країн, тому згодом ЗСУ отримають ще більше таких систем.