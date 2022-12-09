Politico: ЗСУ били по російських авіабазах модифікованими радянськими Ту-141 «Стриж»

Українські війська 5 грудня завдали ударів по двох російських авіабазах модифікованими радянськими безпілотниками Ту-141 «Стриж», дальність польоту яких становить тисячу кілометрів.

Politico з посиланням на два джерела пише, що модернізація таких старих БпЛА, як розвідувальні Ту-141, показує здатність української оборонної промисловості до інновацій в умовах війни, а сама атака говорить хитку повітряну оборону рф.

Один із неназваних співробітників українського уряду вважає, що ключовим фактором успіху тих атак була несподіваність — росія просто «не очікувала нічого подібного».

Портал Defense Express також припускає, що ЗСУ використовували Ту-141. У матеріалі порталу йдеться про перетворення безпорадного БпЛА 70-х років на крилату ракету наземного базування, що є дещо більшим за просто конверсію та матиме глобальні позитивні наслідки для України. До 2022 року ЗСУ розглядали Ту-141 як мішені для тренування зенітних розрахунків.