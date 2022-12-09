Politico: ЗСУ били по російських авіабазах модифікованими радянськими Ту-141 «Стриж»

Українські війська 5 грудня завдали ударів по двох російських авіабазах модифікованими радянськими безпілотниками Ту-141 «Стриж», дальність польоту яких становить тисячу кілометрів.
Politico з посиланням на два джерела пише, що модернізація таких старих БпЛА, як розвідувальні Ту-141, показує здатність української оборонної промисловості до інновацій в умовах війни, а сама атака говорить хитку повітряну оборону рф.
Один із неназваних співробітників українського уряду вважає, що ключовим фактором успіху тих атак була несподіваність — росія просто «не очікувала нічого подібного».
Портал Defense Express також припускає, що ЗСУ використовували Ту-141. У матеріалі порталу йдеться про перетворення безпорадного БпЛА 70-х років на крилату ракету наземного базування, що є дещо більшим за просто конверсію та матиме глобальні позитивні наслідки для України. До 2022 року ЗСУ розглядали Ту-141 як мішені для тренування зенітних розрахунків.
- 5 грудня невідомі безпілотники атакували в росії два аеродроми — у Дягілєво та Енгельсі, на яких базується стратегічна авіація. Саме із цих аеродромів російські літаки злітають для завдання ракетних ударів по Україні. У міноборони рф визнали загибель трьох військовослужбовців і пошкодження двох військових літаків.
- 6 грудня безпілотники атакували аеродром у Курській області. Там розташований аэропорт Курськ-Східний ім. М. І. Гуревича, на якому базується винищувальна і бомбардувальна авіація рф. Того ж дня безпілотники атакували комбінат держрезерву рф у Брянській області.
- Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за атаки. Пропагандисти окупантів припускають, що бази могли бути атаковані радянськими БпЛА Ту-141 «Стриж» або Ту-143 «Рейс», яке є у України. ЗМІ писали, що їх могли модернізувати. Дехто згадував жовтневий анонс «Укроборонпрому» про роботу над дроном-камікадзе з дальністю польоту на тисячу кілометрів.
- Неназваний радник українського уряду з питань оборони казав Financial Times, що до атак на бази радянські дрони не причетні, як і розробка «Укроборонпрому». За його словами, задіяні дрони — це спільна розробка держави та приватного бізнесу.