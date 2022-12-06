У Брянській області росії безпілотники атакували комбінат держрезерву рф

У росії повідомили про удар безпілотником по комбінату «Слава» у Брянській області.

Про це пише російське видання Baza.

На територію комбінату в ніч проти 6 грудня залетіли, ймовірно, два безпілотники — вони впали та вибухнули за три метри від резервуарів для дизельного палива. На той час пʼятитонні резервуари були порожні, тому сильної пожежі вдалося уникнути.

Раніше цей комбінат вже атакували безпілотники. 30 листопада після атаки БпЛА на території комбінату спалахнули три резервуари. Комбінат «Слава» є державним підприємством, яке є частиною федерального агентства держрезерву рф.