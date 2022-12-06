У Брянській області росії безпілотники атакували комбінат держрезерву рф

У росії повідомили про удар безпілотником по комбінату «Слава» у Брянській області.
Про це пише російське видання Baza.
На територію комбінату в ніч проти 6 грудня залетіли, ймовірно, два безпілотники — вони впали та вибухнули за три метри від резервуарів для дизельного палива. На той час пʼятитонні резервуари були порожні, тому сильної пожежі вдалося уникнути.
Раніше цей комбінат вже атакували безпілотники. 30 листопада після атаки БпЛА на території комбінату спалахнули три резервуари. Комбінат «Слава» є державним підприємством, яке є частиною федерального агентства держрезерву рф.
- У вівторок губернатор Курській області Роман Старовойт заявив про атаку безпілотника на аеродром. За його словами, горить нафтонакопичувач. Деталі та назву аеродрому він не повідомив.
- 5 грудня безпілотники атакували в росії два аеродроми — у Дягілєво та Енгельсі, на яких базується стратегічна авіація. Саме із цих аеродромів російські літаки злітають для завдання ракетних ударів по Україні. У міноборони рф визнали загибель трьох військовослужбовців і пошкодження двох військових літаків.