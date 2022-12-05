Росія визнала удари по своїх аеродромах і повідомили про трьох загиблих військових

Міністерство оборони росії заявило, що військові аеродроми «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» в Рязанській області атакували безпілотники — троє військових загинули.

Заяву міноборони опублікувало ввечері 5 грудня.

В атаці безпілотниками звинуватили Україну і заявили, що всі дрони нібито вдалося збити. Однак уламки дронів та вибухи на аеродромах «незначно пошкодили обшивку корпусу двох літаків». Троє російських військових технічного складу, які перебували на аеродромі, загинули, ще четверо поранені.

Вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомляли про атаку безпілотників на військові аеродроми «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» в Рязанській області.