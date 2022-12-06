У росії в Курській області пожежа на аеродромі. Влада каже про атаку безпілотника

Губернатор Курській області Роман Старовойт заявив про атаку безпілотника на аеродром. За його словами, горить нафтонакопичувач. Деталі і назву аеродрому він не повідомляє.
«Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці», — йдеться в повідомленні Старовойта.
Він запевняє, що постраждалих немає.
«Радіо Свобода» тим часом опублікувала відео, яке зняв місцевий житель.
У Курській області розташований аэропорт Курськ-Східний ім. М. І. Гуревича. На ньому базується винищувальна і бомбардувальна авіація рф. Із 24 лютого аеропорт не обслуговує цивільну авіацію.
- 5 грудня безпілотники атакували в росії два аеродроми — у Дягілєво та Енгельсі, на яких базується стратегічна авіація. Саме із цих аеродромів російські літаки злітають для завдання ракетних ударів по Україні. У міноборони рф визнали загибель трьох військовослужбовців і пошкодження двох військових літаків.