У росії в Курській області пожежа на аеродромі. Влада каже про атаку безпілотника

Губернатор Курській області Роман Старовойт заявив про атаку безпілотника на аеродром. За його словами, горить нафтонакопичувач. Деталі і назву аеродрому він не повідомляє.

«Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці», — йдеться в повідомленні Старовойта.

Він запевняє, що постраждалих немає.

«Радіо Свобода» тим часом опублікувала відео, яке зняв місцевий житель.

У Курській області розташований аэропорт Курськ-Східний ім. М. І. Гуревича. На ньому базується винищувальна і бомбардувальна авіація рф. Із 24 лютого аеропорт не обслуговує цивільну авіацію.