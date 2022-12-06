Німеччина відмовилася передавати ЗРК Patriot Україні — їх розмістять на території Польщі

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина не передаватиме ППО Patriot Україні. Ці системи будуть розміщені на польській території.

«Після розмови з головою Міноборони Німеччини я з розчаруванням ухвалив рішення відмовитися від передачі ЗРК України», — написав він.

За його словами, розміщення Patriot на заході України гарантувало б безпеку поляків та українців.

«Отже переходимо до робочих заходів щодо розміщення ППО в Польщі та підключення до нашої системи», — додав він.