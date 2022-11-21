Німеччина передасть Польщі ППО Patriot. Імовірно, їх розмістять на кордоні з Україною

Польща хоче розмістити біля кордону з Україною системи протиповітряної оборони Patriot. Берлін пропонує передати Варшаві такі установки.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він привітав пропозицію ФРН зміцнити оборону неба Польщі комплексами Patriot з Німеччини.

«Сьогодні в телефонній розмові з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена поблизу кордону з Україною», — написав Блащак.

Німеччина запропонувала зміцнити польське небо своїми Patriot після падіння ракети на території Польщі. ФРН має 12 комплексів Patriot, два з них розміщені в Словаччині.