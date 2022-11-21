Німеччина передасть Польщі ППО Patriot. Імовірно, їх розмістять на кордоні з Україною

Польща хоче розмістити біля кордону з Україною системи протиповітряної оборони Patriot. Берлін пропонує передати Варшаві такі установки.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Він привітав пропозицію ФРН зміцнити оборону неба Польщі комплексами Patriot з Німеччини.
«Сьогодні в телефонній розмові з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена поблизу кордону з Україною», — написав Блащак.
Німеччина запропонувала зміцнити польське небо своїми Patriot після падіння ракети на території Польщі. ФРН має 12 комплексів Patriot, два з них розміщені в Словаччині.
- 15 листопада стало відомо про падіння ракети в прикордонному селі Пшеводів. Це сталося під час масованого ракетного удару росіян по Україні. Унаслідок падіння ракети в польському селі загинули двоє людей.
- Імовірно, впала ракета С-300 російського виробництва з української ППО. Принаймні про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в розвідках. Польща офіційно поки не каже, хто саме випустив ракету. Розпочато розслідування. Окупанти традиційно звинувачують в ударі Україну.
- 16 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає жодних доказів того, що це була навмисна атака по Польщі.