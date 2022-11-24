Польща просить Німеччину віддати Україні системи Patriot, які мала отримати Варшава

Віцепремʼєр-міністр ― міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням розмістити в Україні системи Patriot, які Берлін пропонував Варшаві.

«Після подальших ракетних атак рф я звернувся до Німеччини з проханням перекинути запропоновані Польщі батареї Patriot в Україну та розмістити їх на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і відключення електроенергії та підвищить безпеку на нашому східному кордоні», — написав Блащак.

Німеччина запропонувала зміцнити польське небо своїми Patriot після падіння ракети на території Польщі. ФРН має 12 комплексів Patriot, два з них базуються у Словаччині.