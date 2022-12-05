Повітряні сили: росія випустила по Україні понад 70 крилатих ракет. Сили ППО збили понад 60

Російська армія під час останнього ракетного удару по Україні випустила понад 70 крилатих ракет. Сили ППО збили понад 60 із них.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

38 крилатих ракет Х-101/Х-555 випустили вісім російських літаків стратегічної авіації Ту-95МС із районів Каспійського моря та Ростовської області. Також 22 ракети «Калібр» вилетіли з кораблів Чорноморського флоту росії.

Також з акваторії Чорного моря бомбардувальники Ту-22М3 запустили три крилаті ракети Х-22, а винищувачі Су-35 вдарили по Україні шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.