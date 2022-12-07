Гаубиці, вантажівки, пікапи. Німеччина надсилає Україні додаткову військову допомогу

Німеччина розширює військову допомогу Україні — надає більше гаубиць і датчиків захисту від дронів. Про це є повідомлення німецького уряду.
Так, до України вже надійшли 20 бронетранспортерів Dingo та два великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh. Крім цього, обіцяють надати:
- 18 колісних гаубиць RCH 155;
- 80 пікапів;
- 90 датчиків захисту від дронів і глушників;
- 2 ангарні намети;
- 7 вантажівок 8x6 зі змінною системою завантаження.
Перед цим Німеччина відмовилася передавати ЗРК Patriot Україні — їх розмістять на території Польщі. Надіслати їх до України просила Варшава — після того, як на території Польщі впала ракета ППО в день масованого російського ракетного удару по Україні.