ЗМІ опублікували супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі після атаки безпілотника

Проєкт «Схеми» опублікувало супутникові знімки російського аеродрому «Енгельс-2» (Саратовська область, рф) після атаки безпілотника.

Знімки демонструють, як виглядала авіабаза стратегічної авіації росії після вибуху, який стався вранці 5 грудня. На знімку за 6 грудня о 9:00 видно скупчення пожежних машин, а також один із літаків Ту-95 — схоже, пошкоджений. Для порівняння, на знімках за 4 грудня можна побачити, яка авіація була там раніше:

21 бомбардувальник Ту-95;

6 бомбардувальників Ту-160;

2 вантажно-транспортні ІЛ-76;

1 вантажний літак Ан-124 «Руслан»

На знімку за 6 грудня, після вибуху, кількість літаків зменшилась.