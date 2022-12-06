ЗМІ опублікували супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі після атаки безпілотника

Проєкт «Схеми» опублікувало супутникові знімки російського аеродрому «Енгельс-2» (Саратовська область, рф) після атаки безпілотника.
Знімки демонструють, як виглядала авіабаза стратегічної авіації росії після вибуху, який стався вранці 5 грудня. На знімку за 6 грудня о 9:00 видно скупчення пожежних машин, а також один із літаків Ту-95 — схоже, пошкоджений. Для порівняння, на знімках за 4 грудня можна побачити, яка авіація була там раніше:
- 21 бомбардувальник Ту-95;
- 6 бомбардувальників Ту-160;
- 2 вантажно-транспортні ІЛ-76;
- 1 вантажний літак Ан-124 «Руслан»
На знімку за 6 грудня, після вибуху, кількість літаків зменшилась.
- 5 грудня безпілотники атакували в росії два аеродроми — у Дягілєво та Енгельсі, на яких базується стратегічна авіація. Саме з цих аеродромів російські літаки злітають, щоб завдавати ракетних ударів по Україні. У міноборони рф визнали загибель трьох військовослужбовців і пошкодження двох військових літаків.
- Того ж дня з’явився перший супутниковий знімок наслідків вибуху на аеродромі «Дягілєво» в Рязанській області. На фотографії видно місце вибуху неподалік Ту-22М3.