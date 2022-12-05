Росія завдала ракетного удару по Одеській області — поранено двох людей, Одеса без світла

Росія завдала масованого ракетного удару по Одеській області — пошкоджена енергетична інфраструктура.
Про це 5 грудня повідомив глава ОВА Максим Марченко.
Також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей. В Одесі та більшості громад Одеського району через обстріли відсутнє електропостачання. Усі служби на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання.
- Росія 5 грудня знову масово атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що більшість їх вдалося збити (скільки саме — поки невідомо). Були влучання в енергоооб’єкти в Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах екстрено почали вимикати світло.