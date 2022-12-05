У росії підтвердили, що ведуть перемовини з МАГАТЕ для створення «зони безпеки» навколо Запорізької АЕС

У міністерстві закордонних справ росії підтвердили, що ведуть перемовини із МАГАТЕ для створення «зони безпеки» навколо Запорізької атомної електростанції. Але про терміни поки нічого не говорять.
Про це йдеться на сайті МЗС росії.
Водночас там запевняють, що не планують передавати станцію під контроль якійсь іншій стороні.
«Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь «третій стороні» не може і йтися. Станція розташована на російській території і повністю управляється росією», — заявила речниця російського МЗС марія захарова.
Вона також наголосила, що наразі зарано говорити про терміни досягнення якоїсь угоди.
Водночас речник українського президента Сергій Нікіфоров зазначив, що позиція України лишається незмінною — ЗАЕС має належати Україні.
«Станція має бути під контролем України, і вона має бути повністю демілітаризована. Це те, з чого ми виходимо», — пояснив він.
- Ситуація на ЗАЕС опинилася в центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має «захищати її» від провокацій, і звинувачує в обстрілах Україну.
- Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається до кінця року домовитись з Україною та росією про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Джерело «Медузи», близьке до кремля, і співрозмовник, близький до уряду рф, стверджують, що росія «не планує» повністю залишати Запорізьку область. За інформацією цих джерел, при цьому москва готова піти із Запорізької АЕС, яку російські війська захопили ще на початку повномасштабної війни. На цей крок росіяни підуть в обмін на гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України.