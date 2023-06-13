Президент Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ — обговорили кроки для мінімізації ризиків на ЗАЕС
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Очільник держави назвав підрив Каховської ГЕС найбільшим проявом екоциду в сучасній історії, який значно підвищив ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції.
Водночас Зеленський позитивно відзначив присутність інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії на окупованій ЗАЕС і привітав намір гендиректора МАГАТЕ відвідати станцію, щоб оцінити ситуацію на місці.
Тим часом Рафаель Гроссі запропонував відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки конкретних шляхів їх подолання.
Також Зеленський і Гроссі обговорили кроки для мінімізації ризиків і запобігання інцидентам на ЗАЕС.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією, 10 людей загинули, 42 людини вважаються зниклими безвісти.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Туди росіяни не пускають ООН.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.
- «Схеми» показали супутникові знімки притоки до охолоджувального ставка ЗАЕС. Притока обміліла через постійне зниження рівня води в Каховському водосховищі. Однак в «Енергоатомі» кажуть, що рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний. Ситуація контрольована.