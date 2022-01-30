Глава дипломатії Євросоюзу Боррель: ЄС готує санкції проти Росії та шукає альтернативних постачальників газу

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European Parliament / Flickr

Європейський Союз може почати закуповувати газ у США, Азербайджану і Катару, якщо Росія вирішить скоротити чи перекрити постачання палива.

Про це написав у своєму блогу глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.

«Ми маємо бути готові на випадок, якщо дипломатія зазнає поразки. Ми розглядаємо різні варіанти та сценарії», — зазначив він.

Окрім цього, Боррель розповів про підготовку санкцій проти Росії, які «завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі».

«Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б довгостроковий ефект, оскільки позбавлять Росію продуктів, необхідних для реалізації її стратегічних амбіцій».

За словами глави зовнішньополітичної служби Євросоюзу, держави-члени в Раді ЄС ухвалять рішення про введення санкцій проти Росії на основі його пропозиції, «як Високого представника».

«Я тісно співпрацюю з Комісією, щоб наша спільна пропозиція про заходи щодо здійснення послідувала одразу за моєю першою пропозицією щодо встановлення економічних та фінансових санкцій, щоб рішення ухвалювалися якнайшвидше, якщо це буде потрібно», — додав Боррель.

Голова дипломатії Євросоюзу додав, Євросоюз робить усе можливе, використовуючи всі можливі шляхи, щоб дипломатія працювала.

«Росія веде війну нервів — тому ми маємо зберегти свої», — додав він.