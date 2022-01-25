«Не означає неминучу ескалацію». Зеленський у новому відеозверненні пояснив, чому деякі країни евакуюють дипломатів з України
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський назвав часткову евакуацію деякими країнами своїх дипломатів «тонкощами складної дипломатичної гри».
Про це він заявив у відеозверненні 25 січня.
«Посольства країн ЄС та багато інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, — ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом із партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою», — запевнив він.
Також Зеленський нагадав, що завтра, 26 січня, запланована зустріч радників лідерів країн «нормандського формату».
«Ми працюємо, щоб якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає — все непросто. Але є надія, спокій, витримка і робота 24 на 7. А отже, буде результат. А отже, буде і мир», — сказав президент.
Окремо Зеленський закликав українців не вірити чуткам і фейкам та запевнив, що Україні вистачить сил перемогти усі спроби дестабілізації.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.
- Наразі лише 5 країн — США, Велика Британія, Австралія, Німеччина та Канада — планують евакуювати членів сімей дипломатів та частину співробітників посольств або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій не планують евакуювати або скорочувати кількість персоналу.