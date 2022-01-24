Японія закликала своїх громадян виїхати з України
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Посольство Японії в Україні
Японія закликала своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки через загострення ситуації на кордоні з Росією.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії.
«Тим, хто перебуває в Україні, наполегливо рекомендуємо вилетіти з країни комерційними рейсами, які поки що здійснюються», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається на сайті МЗС Японії, нині вся Україна є країною з третім рівнем небезпеки. Раніше третій рівень був встановлений на території окупованого Росією Криму та Донбасу.
«Наразі наростає напруженість у районі кордону з Україною через посилення російських військ тощо, і ситуація непередбачувана. Зацікавлені країни та міжнародні організації докладають дипломатичних зусиль, проте ситуація може раптово змінитись у майбутньому», — пояснили у міністерстві причини впровадження рекомендацій щодо скасування поїздок до України.
- Раніше через загрозу вторгнення евакуацію сімей дипломатів і персоналу оголосили США, Велика Британія та Австралія. Громадянам Австралії рекомендували залишити територію України. Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС поки не проводитиме евакуацію. Посольство Франції рекомендувало своїм громадянам в Україні не їздити до прикордонних районів на північ чи схід країни, а тим, хто лише збирається до України — відкласти поїздку. МЗС України назвало евакуацію передчасною.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.