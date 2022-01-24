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Facebook / Посольство Японії в Україні

Японія закликала своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки через загострення ситуації на кордоні з Росією.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії.

«Тим, хто перебуває в Україні, наполегливо рекомендуємо вилетіти з країни комерційними рейсами, які поки що здійснюються», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сайті МЗС Японії, нині вся Україна є країною з третім рівнем небезпеки. Раніше третій рівень був встановлений на території окупованого Росією Криму та Донбасу.

«Наразі наростає напруженість у районі кордону з Україною через посилення російських військ тощо, і ситуація непередбачувана. Зацікавлені країни та міжнародні організації докладають дипломатичних зусиль, проте ситуація може раптово змінитись у майбутньому», — пояснили у міністерстві причини впровадження рекомендацій щодо скасування поїздок до України.