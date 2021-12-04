Західні ЗМІ оприлюднили плани Кремля щодо вторгнення в Україну: у наступі Росії можуть узяти участь 175 тисяч військових

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Президент Росії Володимир Путін готується до захоплення приблизно двох третин території України на початку 2022 року.

Про це повідомляє BILD, посилаючись на свої джерела серед високопосадовців.

За даними джерел, «плани-максимум» Росії щодо війни проти України «лежать у скриньці, а Путін ще не вирішив, чи будуть вони реалізовані». Проте зазначається, що перекидання військ із квітня показало, що Кремль, схоже, схиляється до реалізації планів нападу.

Представник служби безпеки розповів виданню, що у разі наказу Путіна російська армія «одночасно атакує з північного Криму, через окуповані території на сході та з півночі». Ця атака може статися «наприкінці січня — на початку лютого» — якщо Україна та НАТО ігноруватимуть вимоги президента РФ.

Водночас інші інсайдери НАТО вважають, що атака може відбутися в три етапи, кожна фаза може бути останньою в операції, якщо реакція Заходу на вторгнення призведе до переоцінки ситуації.

За словами високопоставленого офіцера західної розвідки, на першому етапі Путін збирається захопити південь України, «щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря, а отже, від постачання».

Зокрема, Росія планує використати десантні кораблі, які були перекинуті з Балтійського моря до регіону навесні, «для перевезення танків та військ із Криму на околиці Одеси».

Інший високопоставлений військовий уточнив, що в Росії планують десантну операцію «на схід від Одеси, між селами Фонтанка та Коблеве». Російські війська збираються «просунутися на північний схід від міста, потім повернути ліворуч і просунутися до Придністровʼя», унаслідок чого Одеса буде оточена.

Водночас на Херсонщині вздовж річки Дніпро проводитимуться «повітряно-десантні операції спецназу», які заблокують мости через найважливішу річку країни і в такий спосіб перекриють постачання українцям. «З Криму спочатку буде «тільки» артилерійський вогонь по сильних українських позиціях. Тоді українські війська будуть зайняті тут і не зможуть відбити мости за ними».

Так само, вважає джерело, російські танкові частини, знову ж таки за підтримки військово-морського флоту та авіації, будуть просуватися на захід з окупованого Донбасу, потім розділяться та просунуться, з одного боку, у Запоріжжя (найважливіший військовий центр на півдні України) та далі. З іншого боку будуть просуватися у бік Криму.

Якщо цей наступ вдасться, весь південь України опиниться під контролем Росії, і Путін збудує коридор з Росії до кордону НАТО з Румунією.

Паралельно з першою фазою війни авіація Путіна та балістичні ракети послаблять військовий потенціал України по всій країні. Російські танкові частини можуть перейти кордон у Луганській та Харківській областях та просунутися до великих міст Дніпро та Полтава.

«Насамперед, вони оточуватимуть міста та відключатимуть електрику, газ та постачання продуктів харчування. Через кілька тижнів росіяни можуть проголосити себе рятівниками мирних жителів, вторгнутися в міста, що капітулювали, та врятувати українське населення від голоду чи смерті», — пояснив один із офіцерів.

На третьому етапі кремлівська армія наступатиме на Київ із півночі. «Звичайно, це може статися на початку війни, якщо цього вимагатимуть обставини», — уточнило джерело.

Окремо у BILD зауважили, що участь самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у бойових діях поки під питанням. Якщо Білорусь буде готова як відправна точка для російських або навіть білоруських атак, це буде план Росії щодо оточення та облоги Києва з північного сходу та північного заходу.

Згодом російські війська просунуться «приблизно до лінії Коростень — Умань, щоб відрізати постачання із Західної України. Тоді можна було б чекати капітуляції Києва, а отже, й України під тиском Заходу».

Водночас співрозмовники німецького видання вважають, що Україна не зможе протистояти великому вторгненню Росії. Збройні сили, «якщо їх не буде повністю знищено», відійдуть на захід країни, вважає одне з джерел.

На думку іншого, «американських протитанкових ракет «Джавелін» не вистачить для всіх російських танків, а турецькі безпілотники «Байрактар» — легка здобич для російських бойових літаків».

Військові вважають, що для захисту України знадобляться сучасні західні зенітні ракети типу «Патріот» та протикорабельні ракети типу «Гарпун».

«Союзники зараз переосмислюють постачання зброї в Україну. Але це рішення не може виходити від НАТО, а лише від його суверенних членів», — заявив офіцер західної служби безпеки.

Тим часом The Washington Post, посилаючись на дані розвідки, повідомив, що у масованому військовому наступі Росії на Україну візьмуть участь 175 тисяч військовослужбовців.