Прикордонна служба Польщі: білоруські силовики готують великий прорив мігрантів, їм видають інструкції
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Прикордонна служба Польщі повідомила, що білоруські силовики готують мігрантів із Близького Сходу до масштабного прориву польського кордону.
Повідомляється, що після нічних спроб прорвати кордон у районі селища Кузниця, де розташований табір мігрантів, спостерігається велика скупченість озброєних силовиків Білорусі.
«Ми помічаємо хвилювання серед мігрантів. Також був фургон для телетрансляції. Деякі намети починають зникати. Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ. Ви можете бачити, що та сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону», — йдеться у повідомленні прикордонників.
Крім цього, представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин повідомив, що біля кордону на боці Білорусі стріляв у повітря чоловік. Він опублікував його фото, але не вказав, хто він. Ймовірно, стріляв білоруський силовик.
За останню добу було 223 спроби незаконного перетину кордону. У районі польського населеного пункту Стажини прорвалася група з 50 осіб. 22 громадянина Іраку вже затримані.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців. Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу трубопроводом «Ямал — Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон. У ЄС відповіли, що не дозволять себе залякувати.
- Україна також посилює кордон на фоні загрози напливу мігрантів із Білорусі.
- З 10 листопада над Білоруссю почали літати російські бомбардувальники, у тому числі Ту-160, здатні нести ядерну зброю. Олександр Лукашенко заявив, що російська авіація направлена для патрулювання кордонів Білорусі з ЄС.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.