Глава Ради Разумков заявив, що не почув той «мільйон питань» від депутатів СН, і відповів на їхні претензії

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що партія «Слуга народу» не висловила йому той «мільйон претензій», через який ініціювала процедуру його відставки.

Про це він заявив під час брифінгу, який відбувся у стінах парламенту у понеділок, 4 жовтня.

«Якщо є мільйон претензій, то їх треба висловлювати. На якісь ти можеш дати відповідь, на якісь — ні, але це діалог, парламент — це місце для діалогу. Я вирішив, що це правильно запросити колег, з якими я пройшов виборчу кампанію, два роки пропрацював у стінах Верховної Ради, аби почути той мільйон претензій, бо у Трускавці у мене не було можливості їх почути. Але я сьогодні отримав офіційного листа від [глави фракції «Слуга народу» Давида] Арахамії про те, що вони не вважають за доцільне проводити таку зустріч. Я зробив цей крок, я вважаю, що це правильно», — заявив Разумков.

Перед цим глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко зазначив, що його непокоїть те, що Разумков не голосував за запровадження санкцій щодо телеканалів 112, ZIK та NewsOne і їхнього власника Тараса Козака. На що Разумков відповів: «Так я ж після перших санкцій вийшов і пояснив: до громадян України закон про санкції не застосовується. Якщо вони терористи, то це має визнати суд, їм тоді не місце у державних органах».

Що стосується звинувачень на його адресу у порушенні регламенту під час голосування за закон про деолігархізацію, то Разумков нагадав, що перебував на самоізоляції через коронавірус і в цьому участі не брав. Зараз він чекає, поки комітет виправить закон — без взаємовиключних правок. Тоді він його підпише і передасть президенту.

Перед цим на погоджувальній раді Разумков заявив, що його відставку парламент розгляне у четвер, 7 жовтня. Однак потім на брифінгу він уточнив: якщо йти за регламентом, цього пленарного тижня розглянути його відставку народні депутати не зможуть.

«Фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, — неможливо. Обʼєктивно неможливо», — заявив Разумков.

На запитання про те, чи планує він у разі відставки з посади писати заяву на вхід до фракції «Слуга народу», Разумков чітко не відповів: «Буду діяти у рамках чинного законодавства». Зараз він позафракційний.