Офіс генерального прокурора завершив слідство у справі про держзраду Медведчука та Козака
- Автор:
- Костя Войтенко
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УНІАН
Офіс генерального прокурора завершив слідство за підозрою у держзраді і розграбуванні національних цінностей стосовно голови політради «Опозиційної платформи – За життя», нардепа Віктора Медведчука і його однопартійця Тараса Козака. Матеріали провадження відкриті стороні захисту.
Про це у п’ятницю, 20 серпня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Після того як Медведчук і Козак ознайомляться з доказами у справі, вона піде до суду. Офіс генпрокурора зауважив, що матеріали справи 20 серпня відкриють Віктору Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом.
Матеріали щодо Тараса Козака виділені в окреме провадження у зв’язку із його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру. 14 травня Медведчуку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Також на нього наділи електронний браслет.
- 9 липня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід Медведчуку ще на два місяці — до 7 вересня.