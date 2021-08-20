Офіс генерального прокурора завершив слідство у справі про держзраду Медведчука та Козака

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УНІАН

Офіс генерального прокурора завершив слідство за підозрою у держзраді і розграбуванні національних цінностей стосовно голови політради «Опозиційної платформи – За життя», нардепа Віктора Медведчука і його однопартійця Тараса Козака. Матеріали провадження відкриті стороні захисту.

Про це у п’ятницю, 20 серпня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Після того як Медведчук і Козак ознайомляться з доказами у справі, вона піде до суду. Офіс генпрокурора зауважив, що матеріали справи 20 серпня відкриють Віктору Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом.

Матеріали щодо Тараса Козака виділені в окреме провадження у зв’язку із його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені.