Україна здобула 12-у олімпійську медаль. Лузан фінішувала третьою у каное-спринті

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Каноїстка Людмила Лузан, чинна віцечемпіонка Європи на дистанції 200 метрів, здобула бронзову олімпійську медаль у жіночому каное. Це 12 нагорода для України.

24-річна українка виграла два свої попередні заїзди (попередній раунд та півфінал). Крім неї такий самий результат показала тільки американка Невін Гаррісон, яка вважалася фавориткою на цій дистанції.

Безпосередньо у фіналі американка з перших метрів пішла у відрив та почала підтверджувати статус фаворитки, українка Людмила Лузан відставала на старті.

В кінці дистанції Людмила почала відігравати відставання і зрештою позиції на фініші визначав уже фотофініш. Американка Гаррісон виграла історичне золото з перевагою майже в секунду, другою змогла фінішувати Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.

А от фотофініш визначив авторку бронзи — і її здобула Людмила Лузан. Українка на 0,08 секунди випередила четверте місце, чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську.

Відтак у перших в історії Олімпійських ігор перегонах у жіночому каное-спринті на подіум підіймуться спортсменки з США, Канади та України.