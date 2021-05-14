«Україну перетворюють на антипод Росії». Путін назвав справу Медведчука «зачисткою» політичного поля

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Alexei Nikolsky / TASS / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін назвав кримінальну справу проти нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука «зачисткою» політичного поля. До цього він відніс також санкції та закриття телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne.

Під час оперативної наради з членами Ради безпеки Путін заявив, що в Україні тепер «усіх, хто працює з РФ, будуть притягувати до відповідальності».

«Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь антироссію, якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребують особливої з нашого боку уваги [...]. Це, безумовно, питання, яке повинно завжди бути в полі нашої уваги, і ми своєчасно, належним чином, маючи на увазі ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати», — сказав Путін.