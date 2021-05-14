На Медведчука надягли електронний браслет

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УНІАН

На підозрюваного у державній зраді нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, якому напередодні обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, наділи електронний пристрій стеження.

Про це повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі «Українській правді».

«Поліція Києва надягла на Медведчука електронний засіб контролю, і він перебуває, згідно з рішення суду, під домашнім арештом», — додав Тракало.

Напередодні після засідання суду Медведчук розповів, що під домашнім арештом буде спілкуватися з пресою і працювати над матеріалами кримінального провадження. Саме рішення суду нардеп назвав «політично вмотивованим» і наголосив, що буде боротись за те, аби у майбутньому йому не висували «незаконних звинувачень».