Росіяни вдарили по Лаврі, Україна атакувала Москву, а польський президент забрав орден у Зеленського. Головне за тиждень

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Цього тижня російський ударний дрон влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив ордена Білого Орла президента Володимира Зеленського, а США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння і розблокували Ормузьку протоку (а потім заблокували ще раз).

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Удар по Лаврі

Під час масованої атаки в ніч проти понеділка, 15 червня, російський ударний дрон «Герань-2» влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Постраждала вівтарна частина та близько 80% даху будівлі.

Також тієї ночі була пошкоджена скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства, Національна історична бібліотека, кіностудія імені Довженка та інші культурні установи. Зокрема, навпроти Лаври в будівлі комплексу «Мистецький арсенал» пожежа сягнула площі 1 000 м².

Вже 19 червня Лавра частково відновила роботу.

Нові контракти

15 червня набула чинності постанова Кабміну № 768 про експериментальні військові контракти зі строком служби від 6 до 24 місяців. Тепер можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу в ЗСУ та інших складових Сил оборони.

Нові умови передбачають гарантоване звільнення після завершення контракту та додаткові виплати за виконання бойових завдань. Експериментальний проєкт діятиме два роки — до червня 2028 року.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що вже з кінця прийдешньої осені почнуть частково звільняти військовослужбовців, які служать в армії з початку повномасштабного вторгнення або довше.

ЄС відкрив перший переговорний кластер

15 червня Європейський Союз відкрив перший переговорний кластер для України і Молдови. Це рішення підтримали всі країни-члени ЄС.

Кластер «Основи» стосується судової системи, прав, свобод, фінансового контролю, демократичних інститутів і реформи публічного управління. На переговорах про вступ його завжди відкривають першим, а закривають останнім.

Всього кластерів шість. Єврокомісарка з розширення Марта Кос сказала, що в ЄС сподіваються відкрити їх усі в липні.

Атаки по Москві

У вівторок 16 червня та в четвер 18-го українські дрони били по Московському нафтопереробному заводу — за 500 кілометрів від українського кордону та за 15 кілометрів від Кремля. Другу атаку називають найбільшою атакою на російську столицю від початку війни.

Генштаб ЗСУ повідомив, що завод зупинив роботу. Після атак пошкоджені обидві установки переробки нафти та три резервуари.

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«Якщо буде палати Україна — буде палати Москва», — сказав президент Зеленський. Він назвав атаку по Москві відповіддю на удар по Києво-Печерській лаврі.

США та Іран уклали меморандум про взаєморозуміння

Іран та США офіційно узгодили та підписали меморандум про взаєморозуміння в четвер, 18 червня. Дональд Трамп зробив це у Версальському палаці під Парижем, де перебував з нагоди саміту G7. Документ передбачає, що тепер сторони матимуть 60 днів, аби домовитися про остаточну мирну угоду. Цей термін можуть продовжити за взаємною згодою.

США зняли морську блокаду Ірану, і перші танкери пройшли через Ормузьку протоку.

Переговори, заплановані на 19 червня у Швейцарії, скасували. Медіа писали, що іранська делегація відмовилася від зустрічі через те, що Ізраїль продовжує атакувати південь Лівану. Також Іран повідомив, що знову закрив Ормузьку протоку.

У США заяву Ірану про закриття протоки спростували і заявили, що за добу 20 червня нею пройшли 55 суден. 21 червня у Швейцарії відбуваються американо-іранські перемовини, на яких присутній віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Навроцький позбавив Зеленського ордена

У пʼятницю, 19 травня, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Причиною стало те, що раніше Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Зеленський згодом відправив свій орден до Польщі «Новою поштою».

Три президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко — теж відмовилися від своїх орденів Білого Орла. Також від своїх польських нагород відмовилися голова МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов і експремʼєр-міністр Володимир Гройсман.