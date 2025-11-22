Міндіч хотів купити половину компанії Fire Point, яка виробляє ракети «Фламінго», — співвласник підприємства

Новини

Бізнесмен Тимур Міндіч, який фігурує у справі про масштабну корупцію в енергетиці, претендував на 50% акцій збройової компанії Fire Point, що виробляє, зокрема, далекобійні ракети «Фламінго».

Це на пресконференції підтвердив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, передає «Суспільне».

За його словами, Міндіч та «інші люди» прийшли з пропозицією стати співвласниками Fire Point після того, як у березні 2024 року вироби компанії успішно пройшли випробування. На уточнювальне запитання щодо частки, яку хотів купити Міндіч, він відповів, що йшлося про 50%.

Але в компанії дійшли висновку, що пропозиція бізнесмена «зовсім не конкурентоспроможна», адже він пропонував мало грошей.

«Переговори тривали достатньо довго, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці та й залишились з ним знайомими», — заявив Штілерман.

Загалом засновники Fire Point стверджують, що у виробництво озброєнь інвестували власні $1,5 мільйона.

Штілерман також визнав, що фігурант плівок операції НАБУ «Мідас» Ігор Фурсенко «Рьошик» працював у них адміністратором і разом зі своєю підлеглою допомагав евакуювати дружину Штілермана з Росії.

«Моя колишня дружина з двома дітьми проживала у Росії та не дуже бажала звідти виїжджати. З Ігорем я спілкувався, мабуть, тричі в житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора», — каже Штілерман.

Також засновники компанії розповіли, що НАБУ не проводило у них обшуків, але вони передавали документи детективам у справі про можливі факти завищення цін на безпілотні системи шістьма іншими фірмами.

У серпні видання The Kyiv Independent повідомляло, що компанію Fire Point пов’язують із бізнесменом та співвласником «Студії Квартал-95» Тимуром Міндічем. Тоді НАБУ перевіряло можливе завищення цін на дрони для Міністерства оборони. У самій компанії заявили, що перевірка ґрунтується на чутках опонентів, стосується шести різних компаній і не має стосунку до Міндіча. У НАБУ і САП уточнили, що розслідування щодо ракет «Фламінго» не ведеться.

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку, уряд проголосував за звільнення Гринчук та Галущенка з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту. Крім того, Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на 2 місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

Після цих подій президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.