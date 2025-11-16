Операція «Мідас», кінець шатдауну в США та завершення голодування Сергія Кузнєцова. Головне за тиждень

Новини

Цього тижня НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики, у США завершився найдовший в історії країни урядовий шатдаун, а українець Сергій Кузнєцов, якого в Німеччині підозрюють у підривах «Північних потоків» припинив голодування в італійській вʼязниці.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Операція «Мідас»

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% хабарів від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка й Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

«Схеми» повідомили, що завдяки джерелам серед правоохоронців дізнались, що це зробила компанія «Вангар». За даними YouControl, її створили в травні цього року зі статутним капіталом тисячу гривень. Вказаний вид діяльності — «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі». Однак не вдалося знайти дані, які це підтверджують.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції, а зголом він подав у відставку.

Також у відставку подала нинішня міністерка енергетики Світлана Гринчук, яку повʼязують із Тимуром Міндічем. Зеленський уже вивів Гринчук і Галущенка зі складу РНБО. Наступного тижня Верховна Рада голосуватиме за їхню відставку з міністерських посад.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

Президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезвантаження» в управлінні енергетикою.

Кінець урядового шатдауну в США

Президент США Дональд Трамп увечері 12 листопада, на 43-й день припинення роботи уряду, підписав закон про державне фінансування, який офіційно припиняє найтриваліший шатдаун в історії країни.

Документ продовжить фінансування уряду до 30 січня. Перед цим законопроєкт ухвалила Палата представників — його підтримали 222 конгресмени, ще 209 проголосували проти.

Минулий рекорд шатдауну теж належав Адміністрації президента США Дональда Трампа, тоді він тривав 34 дні: з грудня 2018 до січня 2019 року. Але цього разу Трамп не виявив інтересу до переговорів з демократами.

Завершив голодування Сергій Кузнєцов

Українець Сергій Кузнєцов, якого в Німеччині підозрюють у підриві «Північних потоків» завершив голодування в італійській вʼязниці. Він голодував з 31 жовтня по 11 листопада, за цей час втратив 9 кілограмів.

Кузнєцов відмовлявся від їжі та вимагав поваги до своїх основних прав. Захист повідомляв, що з моменту арешту 22 серпня 2025 року йому не забезпечували вегетаріанську дієту, сумісну з його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

Українець написав листа з італійської вʼязниці, де розповів, що до нього ставляться, як до «злочинця номер один», утримують разом із підозрюваними членами так званої ІДІЛ та «цинічно ігнорують» його харчові звички.

Сергій Кузнєцов вирішив припинити голодувати після того, як італійська влада надала гарантії щодо дотримання його прав, зокрема права на належне харчування.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України. Статус військовослужбовця означає, що на нього має поширюватись захист, передбачений міжнародно-гуманітарним правом, зокрема Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

Масована атака на Київ

У ніч проти пʼятниці 14 листопада росіяни масовано атакували Київ і Київську область. Найсильніше постраждав Деснянський район — там через удар по 9-поверхівці загинули шестеро людей. Серед них — вдова Валерія Ходимчука, першої жертви аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року. Загалом у столиці постраждали понад 30 людей. Пошкоджено близько 30 житлових будинків у восьми районах міста.

Старт «Зимової підтримки»

З 15 листопада в застосунку «Дія» можна подати заяву на отримання тисячі гривень від держави за програмою «Зимова підтримка». Програма розрахована на громадян України, які перебувають на території країни.

Подати запит можна онлайн в «Дії» до 24 грудня, а також у відділенні «Укрпошти» — з 18 листопада кошти автоматично надійдуть на спеціальний рахунок усім пенсіонерам та отримувачам соцвиплат.

Президент Зеленський вранці 16 листопада повідомив, що за добу «Зимову підтримку оформили понад 2,5 мільйона українців.

Раніше «Економічна правда» писала, що гроші на програму виділять завдяки урізанню інших соціальних програм. Про це йдеться в супровідних документах Кабміну, які стали доступні журналістам.

Передбачається, що «Зимовою підтримкою» скористаються 11 мільйонів громадян, тобто для неї необхідні 11 мільярдів гривень. Однак наразі таких грошей у програмі немає. Щоб їх знайти, уряд зменшить видатки за програмою «Соціальний захист дітей та сімʼї» на 3,042 мільярда гривень, а також за програмою «Підтримка малозабезпечених сімей» на 1,483 мільярда.