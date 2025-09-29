В Афганістані повністю відключили інтернет. Таліби оголосили боротьбу з «пороком»
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
В Афганістані стався масштабний збій звʼязку. Телекомунікації перервані по всій країні після того, як влада перервала оптоволоконне зʼєднання в кількох провінціях, щоб запобігти «пороку».
Про це пише The Guardian.
«В Афганістані зараз фактично повне відключення інтернету: влада «Талібану» впроваджує так звані заходи щодо моралі, поступово відключаючи кілька мереж від ранку; також постраждали телефонні послуги», — заявила Netblocks — наглядова організація, яка контролює кібербезпеку та управління мережею «Інтернет».
Там додали, що це «схоже на навмисне відключення послуги».
На початку цього місяця влада «Талібану» розпочала обмежувати доступ до мережі, фактично відключивши високошвидкісний інтернет у кількох регіонах. Протягом останніх кількох тижнів інтернет-з’єднання було надзвичайно повільним або переривчастим.
Телефонні послуги часто маршрутизуються через інтернет, використовуючи ті самі оптоволоконні лінії, особливо в країнах з обмеженою телекомунікаційною інфраструктурою. Тож фізичне відключення оптоволоконного інтернету призводить також до відключення мобільних і стаціонарних телефонних послуг.
16 вересня речник провінції Балх Аттаулла Заїд заявив, що оптоволоконний інтернет був повністю заборонений у північній провінції за наказом лідера.
«Цей захід вжили для запобігання розбещенню, і по всій країні будуть запроваджені альтернативні варіанти для задоволення потреб у зв’язку», — написав він у соціальних мережах.
У 2024 році таліби рекламували 9 350-кілометрову волоконно-оптичну мережу, побудовану колишніми урядами, як «пріоритет» для зближення країни з рештою світу та виведення її з бідності.
- Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово вводити численні обмеження. В основному вони стосуються жінок. Зокрема, «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах та в середній школі, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг та їздити в автомобілі без хіджаба.
- У країні також закрили салони краси для жінок, заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір, а жінок, які зазнали насильства, відправляють до вʼязниць. Згодом «Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці, а потім і спілкуватися між собою. Крім того, в Афганістані заборонили встановлювати вікна в будинках, які б виходили на місця, де часто бувають жінки — подвірʼя, кухня, колодязь тощо.
- У березні 2024 року верховний лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада пообіцяв почати публічно забивати жінок камінням до смерті на знак боротьби із західною демократією.