В Афганістані повністю відключили інтернет. Таліби оголосили боротьбу з «пороком»

Новини

Getty Images / «Бабель»

В Афганістані стався масштабний збій звʼязку. Телекомунікації перервані по всій країні після того, як влада перервала оптоволоконне зʼєднання в кількох провінціях, щоб запобігти «пороку».

Про це пише The Guardian.

«В Афганістані зараз фактично повне відключення інтернету: влада «Талібану» впроваджує так звані заходи щодо моралі, поступово відключаючи кілька мереж від ранку; також постраждали телефонні послуги», — заявила Netblocks — наглядова організація, яка контролює кібербезпеку та управління мережею «Інтернет».

Там додали, що це «схоже на навмисне відключення послуги».

На початку цього місяця влада «Талібану» розпочала обмежувати доступ до мережі, фактично відключивши високошвидкісний інтернет у кількох регіонах. Протягом останніх кількох тижнів інтернет-з’єднання було надзвичайно повільним або переривчастим.

Телефонні послуги часто маршрутизуються через інтернет, використовуючи ті самі оптоволоконні лінії, особливо в країнах з обмеженою телекомунікаційною інфраструктурою. Тож фізичне відключення оптоволоконного інтернету призводить також до відключення мобільних і стаціонарних телефонних послуг.

16 вересня речник провінції Балх Аттаулла Заїд заявив, що оптоволоконний інтернет був повністю заборонений у північній провінції за наказом лідера.

«Цей захід вжили для запобігання розбещенню, і по всій країні будуть запроваджені альтернативні варіанти для задоволення потреб у зв’язку», — написав він у соціальних мережах.

У 2024 році таліби рекламували 9 350-кілометрову волоконно-оптичну мережу, побудовану колишніми урядами, як «пріоритет» для зближення країни з рештою світу та виведення її з бідності.