Обмін полоненими, далекобійні удари по Росії і зупинка допомоги від США. Головне за тиждень

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Цього тижня Україна зіткнулася з призупиненням частини американської військової допомоги, завдала кілька далекобійних ударів по Росії, повернула з полону десятки українців, а також уклала важливі угоди з Данією і США.

«Бабель» зібрав головні події тижня у світі та Україні й розповідає головне.

США зупинили частину військової допомоги Україні

Міністерство оборони США призупинило частину військових поставок Україні за гроші, які виділили ще за президентства Джо Байдена. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire, високоточні системи GMLRS, гранатомети, переносні зенітні комплекси Stinger і ракети класу «повітря — повітря» AIM.

Офіційною причиною назвали те, що нібито запаси озброєнь США занадто скоротилися, а в Білому домі пояснили, що таке рішення «ставить інтереси Америки на перше місце». Згодом NBC News дізналося, що це зробили, попри аналіз, який свідчив, що пакет призупиненої допомоги не становить загрози для боєготовності армії США.

Як зʼясували журналісти Politico, Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні. Це розлютило навіть союзників Трампа. У Міноборони України зазначили, що їх про таке рішення не повідомляли. Європейських посадовців «приголомшило» це, і вони попросили надати розʼяснення щодо зупинки постачання.

За день після цієї новини президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп поспілкувалися телефоном. Як пише Axios, Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти з ППО і пообіцяв розібратися з призупиненням допомоги.

Обмін полоненими

Україна 4 липня повернула з полону українців, більшість з яких перебувала там з 2022 року. Серед них і цивільні, і військовослужбовці, які захищали Україну на різних напрямках: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.

Далекобійні удари по Росії

Упродовж тижня Україна неодноразово атакувала військові обʼєкти в російському тилу. Ось що зробили Сили оборони України:

вдарили по електромеханічному заводу «Купол» в Іжевську, де росіяни виготовляють безпілотники та зенітно-ракетні комплекси;

атакували завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області, де виробляють батареї та акумулятори для Збройних сил Росії;

уразили російське підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» у Московській області;

завдали ударів по аеродрому Борисоглібська, на якому базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ, складу і заводу «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах, який виробляє деталі для російських дронів, по військовому аеродромі в Енгельсі.

Джерела «Бабеля» в розвідці також повідомили, що в районі російського Владивостока вибухнув магістральний газопровід і знищено водогін — обидва обʼєкти працювали задля потреб російської армії.

Нові санкції

Україна ввела нові санкції проти Росії — вони націлені на її фінансові схеми, зокрема криптовалютні. Серед тих, хто потрапив під санкції, — молдовський олігарх Ілан Шор з громадянством Росії. Як писала Financial Times, Шор заснував криптовалютний токен A7A5, щоб допомогти Росії обходити санкції. І за допомогою нього він за чотири місяці перемістив близько $9,3 мільярда. Санкції синхронізують із партнерами.

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на шість місяців — до 31 січня 2026 року. Вони складаються із широкого спектра секторальних обмежень на торгівлю, фінанси, енергетику, технології й товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Тим часом Словаччина знову заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Спільні оборонні підприємства

Україна й Данія підписали угоду, яка дозволяє відкривати українські оборонні підприємства на території Данії. Рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. А тепер вона стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська.

Україна також підписала угоду зі США — стосовно українсько-американського виробництва дронів. Угода стосується кількох компаній, які вироблятимуть дрони різного типу впродовж цього і наступного років.