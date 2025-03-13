Bloomberg: Майже 40 країн обговорюють створення «коаліції волі» для України

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Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон очолили перемовини між 37 союзниками щодо формування «коаліції волі» в разі досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

У межах цього обʼєднання держави Європи, Азії та Співдружності націй надаватимуть фінансову допомогу, свої війська, літаки або військово-морські судна, щоб захистити Київ від нової російської агресії.

Як пише видання, Лондон і Париж намагаються посилити позицію Києва на переговорах, поки президент США Дональд Трамп хоче домогтися мирного врегулювання війни з РФ. Дві єдині ядерні держави Європи розробляють план, що гарантуватиме безпеку Україні.

Кожну країну запитали, що саме вона може надати коаліції, кажуть джерела Bloomberg. Тих, хто виключив відправку своїх військ в Україну, питали, чи згодні вони розмістити сухопутний контингент у сусідніх європейських країнах і який ще внесок готові зробити, включно з відправкою мінних тральщиків, кораблів, літаків, танків і надання розвідданих.

Австралія, Японія і Нова Зеландія, які не є членами НАТО, теж приєдналися до переговорів з Європою і Канадою. Найближчими днями воєначальники мають представити Стармеру і Макрону більш детальні варіанти щодо миротворчих сил. Цими вихідними їх обговорять з іншими лідерами — у телефонному режимі.

Потім пропозицію представлять Трампу. Союзники сподіваються, що його вдасться переконати, і політик надасть гарантії безпеки США у вигляді військово-повітряних сил, розвідки й спостереження за кордонами без необхідності залучення американських миротворців.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка військ до України, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні й підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія також до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають таку можливість.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.