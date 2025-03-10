Данія готова відправити миротворців в Україну. Якщо буде потреба

Новини

Данія готова відправити своїх військових в Україну, якщо буде потреба направити туди європейські миротворчі сили.

Про це заявили міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, передає данське медіа DR.

Міністри висловили позицію данського уряду й отримали підтримку від багатьох партій у Фолькетингу.

«Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали і Путіну, і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: «Якщо справа дійде до моменту, коли для припинення вогню або досягнення мирної угоди потрібна європейська присутність, то Данія в принципі готова до цього», — наголосив Ларс Люкке Расмуссен.

Однак міністр оборони додав, що поки що реальних планів немає. Тобто конкретних рішень ще не ухвалювали, бо це залежить від розвитку подій.

Голова оперативного штабу в Командуванні оборони Збройних Сил Данії генерал-майор Майкл Гільдгаард на зустрічі із начальниками штабів кількох європейських країн, яка відбудеться завтра, 11 березня, планує оголосити про данську позицію стосовно розміщення військових в Україні.

Миротворчі війська в Україні

17 лютого президент Франції Емманюель Макрон організував першу екстрену зустріч з лідерами ЄС на тлі того, що США оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва.

Одним з ключових питань стала відправка військ до України для контролю за можливою мирною угодою. Це також було головною суперечкою вечора. Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Однак премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди.

Після саміту головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що його країна може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання й уряд погодиться. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки.

Парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні.

Румунія може стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні. Це рішення наразі не підтримує парламент країни.