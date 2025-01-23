Головний прокурор МКС просить ордер на арешт лідерів «Талібану» за утиски жінок

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Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан просить видати ордери на арешт високопоставлених лідерів «Талібану» в Афганістані за переслідування жінок — це злочин проти людяності.

Про це повідомили в пресслужбі МКС.

Карім Хан вважає, що є підстави підозрювати, що верховний лідер «Талібану» Хайбатулла Ахундзада і головний суддя Абдул Хакім Хаккані «несуть кримінальну відповідальність за злочин проти людяності у вигляді переслідування за гендерною ознакою».

За словами головного прокурора МКС, афганські жінки та представники ЛГБТКІ+ спільноти стикаються з «безпрецедентним, безсовісним і постійним переслідуванням з боку «Талібану»».

Офіс головного прокурора МКС також стверджує, що тлумачення шаріату талібами не повинно і не може використовуватися, щоб виправдовувати позбавлення основних прав людини або повʼязані з цим злочини.

Судді Міжнародного кримінального суду розглядатимуть заяву Каріма Хана, перш ніж вирішити, чи видавати ордер на арешт. Це може зайняти тижні або місяці.

Як «Талібан» утискає жінок

Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово утискати жінок в їхніх правах. «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг та їздити в автомобілі без хіджаба.

У країні також закрили салони краси для жінок, заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір, а жінок, які зазнали насильства, відправляють до вʼязниць. Згодом «Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці, а потім і спілкуватися між собою. Крім того, в Афганістані заборонили встановлювати вікна в будинках, які б виходили на місця, де часто бувають жінки — подвірʼя, кухня, колодязь тощо.

У березні цього року верховний лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада пообіцяв почати публічно забивати жінок камінням до смерті на знак боротьби із західною демократією.

Усі ці утиски «Талібан» виправдовує власним трактуванням ісламу. В ООН вважають, що «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок. За це «Талібан» може постати перед Міжнародним судом ООН.