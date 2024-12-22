Санкції проти РФ, бій Усика і Фʼюрі та російська кібератака. Головне за тиждень

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ЄС і Британія ввели нові санкції проти Росії, Україна отримала черговий транш допомоги, а Росія влаштувала масштабну кібератаку на українські держреєстри.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Нові санкції проти РФ

Євросоюз 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Під обмеження потрапили 84 фізичні та юридичні особи — 54 людини та 30 організацій.

Також під санкціями тепер ще 52 судна тіньового флоту, що походять з третіх країн. Загальна кількість підсанкційних суден сягнула 79.

Крім того, нові санкції ввела і Велика Британія — до підсанкційного списку потрапили 20 суден російського тіньового флоту.

У США затвердили перемогу Трампа на виборах

Колегія виборщиків із 50 штатів США 18 грудня затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни. За остаточними підрахунками, Трамп набрав 312 голосів, його опонентка Камала Гарріс — 226.

20 січня 2025 року відбудеться інавгурація нового президента США.

Очільника КРАІЛ затримали за пособництво російському онлайн-казино

Українські правоохоронці 18 грудня затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

Слідство вважає, що він умисно не вживав заходів щодо позбавлення ліцензії онлайн-казино Pin-Up, хоча знав про звʼязки компанії з Росією.

Фінансова допомога Україні

Україна 18 грудня отримала другий транш за програмою Ukraine Facility — €4,1 мільярда. Гроші підуть на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування держави у 2024—2027 роки.

Крім того, виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Це означає, що Україна отримає новий транш на $1,1 мільярда.

Росія влаштувала масштабну кібератаку на Україну

Російські хакери 19 грудня атакували державні реєстри України. Роботу Єдиних та Державних реєстрів тимчасово призупинено.

Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Мінʼюст України запевняє, що витоку даних внаслідок хакерської атаки не було. Там кажуть, що роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки.

Після атаки в «Армії+» оновили криптографічне шифрування для посилення захисту персональних даних.

Масована атака на Київ

Зранку 20 грудня російські війська атакували Київ ракетами. У місті лунали вибухи, працювала ППО. Загалом росіяни запустили пʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23. Одна людина загинула, понад 10 — поранені.

Через обстріл пошкоджений костел Святого Миколая — це унікальна памʼятка національного значення.

КМВА

Теракт у Магдебурзі

Увечері 20 грудня легковий автомобіль протаранив різдвяний ярмарок в німецькому місті Магдебург. Відомо про пʼятьох загиблих, ще 200 людей постраждали. Серед постраждалих є українка.

Підозрюваний у скоєнні злочину — 50-річний чоловік із Саудівської Аравії, який прибув до Німеччини у 2006 році. Його вже затримали.

Бій Усика і Фʼюрі

Український боксер Олександр Усик вдруге переміг британського боксера Тайсона Фʼюрі та зберіг титул чемпіона світу з боксу. Бій відбувся у ніч на 22 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Бій тривав усі 12 раундів, кожен по три хвилини. Поєдинок завершився одностайним рішенням суддів — 116:112 на користь Усика.

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Скандал із 211 бригадою

Видання «Українська правда» опублікувало матеріал про те, що Владислав Пастух, похресник комбрига 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, фізично знущався з військових батальйону і вимагав гроші за те, щоб не складати протоколи на бійців в алкогольному спʼянінні.

Після суспільного резонансу головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював перевірку щодо цих фактів. Тоді ж командира військової частини відсторонили від виконання службових обовʼязків.

17 грудня Побережнюку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 19 грудня Побережнюка відправили під варту, наступного дня він вийшов під заставу.