Російські війська пошкодили костел Святого Миколая в Києві

Через російський ракетний обстріл зранку 20 грудня пошкоджений костел Святого Миколая в Києві. Це унікальна пам’ятка національного значення.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Вибухова хвиля пошкодила фасад костелу, а також вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що розташована поруч.

У самому костелі пошкоджено фасад і центральний вітраж у формі готичної «троянди». Понівечино бетонну раму, зовнішнє і внутрішнє скління. Окрім того, вибухова хвиля зруйнувала віконні рами сходових клітин, що ведуть до шпилів — північної та південної веж, відомих як Хрестоцвіти.

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Миколаївський костел, зведений у 1899–1909 роках у неоготичному стилі, — це одне з найбільш знакових архітектурних творінь України, зазначає Мінкульт. Його проєктував визначний польсько-український архітектор Владислав Городецький.

Мінкульт закликав міжнародних партнерів до активних дій, аби зупинити Росію та вберегти культурну спадщину України від знищення. За останніми даними, через російську агресію постраждали вже 1 222 пам’ятки культурної спадщини.