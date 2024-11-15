Костел Святого Миколая після пожежі 2021 року все ще не відремонтували, а Нацбудинок музики досі без нового приміщення

Костел Святого Миколая в Києві, де у 2021 році спалахнула масштабна пожежа, досі непридатний до нормальної експлуатації та потребує реставрації.
Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій у відповідь на запит «Бабеля».
Наразі костел у власності держави, перебуває у сфері управління Мінкультури і закріплений на балансі Національного будинку органної та камерної музики України.
Водночас Нацбудинок музики надав право римсько-католицькій парафії Святого Миколая користуватись приміщеннями костелу для богослужінь. З 2022 року ця релігійна організація є єдиним користувачем будівлі Миколаївського костелу, а Національний будинок музики змушений проводити свої концерти на інших майданчиках у Києві.
Ще у 2020 році президент доручив збудувати для Нацбудинку музики нове приміщення, однак цього досі не зробили. В Мінкультури пояснюють це «недоцільністю будівництва нової будівлі нежитлового призначення під час воєнного стану за бюджетні кошти, зважаючи на велику вартість».
Нацбудинок музики хочуть перемістити в приміщення флігеля Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України. Однак поки це не можуть зробити через накладені на будівлі арешти. Зараз триває робота, щоб зняти арешти та передати будівлі у власність держави.
Що стосується вартості реставрації, то в Мінкультури називають суму в 148 млн грн — однак вона розрахована в цінах на 2019 рік. За період 2021—2023 років кошти на капітальний ремонт з державного бюджету не виділяли.
У січні 2024 року на замовлення Національного будинку музики завершили попередні роботи з реставрації костелу, які визначили, зокрема, технічний стан памʼятки.
«Загальний стан будівлі Миколаївського костелу визначений як непридатний до нормальної експлуатації (категорія 3) та як такий, що потребує реставрації», — йдеться у відповіді.
У 2024 передбачено 1,4 млн грн на розробку науково-проєктної документації на консервацію будівлі.
- 3 вересня 2021 року в костелі Святого Миколая спалахнула пожежа. Загоряння сталось між першим і другим поверхами, вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі, однак його швидко загасили.
- Пожежа не торкнулася деревʼяного вівтаря й амвона, також не постраждали фігури по обидва боки органа. Обгорів тільки хрест у вівтарній частині. Увесь храм був закопчений і залитий водою, згоріло найцінніше — орган.
- Основною версією виникнення пожежі в костелі Святого Миколая в Києві називають загоряння електропроводки всередині дерев’яного корпусу органа. Утім поліція також вивчає інші версії.
- На ремонт костелу бізнес зібрав 30 млн грн. У будівлі демонтували згорілі люстри, засклили вікна, очистили стіни від сажі, прибрали сміття, встановили захисні сітки, поставили нову сцену, освітлення та відновили опалення. Грошей вистачило лише на протиаварійні роботи, решту мала дати держава, а повноцінна реставрація планувалась на весну 2022-го.
- На початку листопада 2023 року Міністерство культури України ухвалило рішення про передачу костелу Святого Миколая в користування парафії після ремонту, однак не пізніше за 1 червня 2022 року.