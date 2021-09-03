У Києві почалась пожежа в костелі Святого Миколая

У Києві в пʼятницю, 3 вересня, почалась пожежа в костелі Святого Миколая. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, а відео публікують очевидці.

Загорання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Ранг пожежі — 2. Даних про постраждалих немає, на місці працюють 15 рятувальників і чотири одиниці техніки.

Це римсько-католицький костел у Києві, який відкрили у 1909 році. Він розташований у самому центрі міста — на вуліці Велика Васильківська.

Зазначимо, що у 1978 році за наказом Ради міністрів Української РСР будівлю костелу віддали Будинку органної музики. У 1981 році закінчили реставрацію, відтоді у костелі почав діяти концертний зал.

У 2020 році Мінкульт анонсував початок реставрації костелу — у рамках президентської програми «Велика реставрація».