В Киеве начался пожар в костеле Святого Николая

В Киеве в пятницу, 3 сентября, начался пожар в костеле Святого Николая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, а видео публикуют очевидцы.

Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара — 2. Данных о пострадавших нет, на месте работают 15 спасателей и четыре единицы техники.

Костел Святого Николая — это римско-католический костел в Киеве, который открыли в 1909 году. Он расположен в самом центре города — на улице Большая Васильковская.

Отметим, что в 1978 году по приказу Совета министров Украинской ССР здание костела отдали Дому органной музыки. В 1981 году закончили реставрацию, с того времени в костеле начал действовать концертный зал.

В 2020 году Минкульт анонсировал начало реставрации костела — в рамках президентской программы «Большая реставрация».